Hussein Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hussein Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hussein Faisal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hussein Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hussein Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Faisal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Faisal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Faisal 4 Mart 1999 tarihinde Sharkia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسين فيصل şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Faisal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIG Football yapmaktadır. Hussein Faisal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hussein Faisal'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hussein Faisal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Faisal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Hussein Faisal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Faisal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2020 yılında Tanta SC

31 Ekim 2020 yılında Zamalek U21

16 Eylül 2021 yılında Smouha

Hussein Faisal kimdir

Hussein Faisal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Faisal şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sharkia Zagazig, Zamalek SC

Hussein Faisal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 20 numaralı formasıyla 4 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hussein Faisal nereli

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