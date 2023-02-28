Hussein Ragab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Ragab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Ragab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Ragab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Ragab 12 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسين رجب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Ragab Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hussein Ragab'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hussein Ragab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Ragab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussein Ragab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Ragab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2014 yılında El Makasa

26 Ocak 2018 yılında Enppi SC

30 Haziran 2018 yılında El Makasa

1 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

7 Ocak 2019 yılında El Masry

20 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Hussein Ragab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Ragab şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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