Hussein Taimour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Taimour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Taimour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Taimour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Taimour 16 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Taimour Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hussein Taimour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına - tarihinde katılmıştır. Hussein Taimour'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hussein Taimour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Taimour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussein Taimour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Taimour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Taimour şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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