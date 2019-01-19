Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Dudu Demirkıran'ın (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında husumet bulunan iki ailenin trafikte karşılaşıp, otomobillerinden inmeleri sonrasında tartışmaya başladıkları ve olayın fitilinin bu şekilde ateşlendiği bildirildi.

DHA