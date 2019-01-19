İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti (2)

Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti (2)

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Dudu Demirkıran'ın (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına alındı.

Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Dudu Demirkıran'ın (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında husumet bulunan iki ailenin trafikte karşılaşıp, otomobillerinden inmeleri sonrasında tartışmaya başladıkları ve olayın fitilinin bu şekilde ateşlendiği bildirildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.