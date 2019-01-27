Husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir Narlıdere'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Olay, Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncede husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Av tüfeği, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır yaralı olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı. Yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı yakınlarının olayı duyup hastaneye gelmesi üzerine acil servis önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hastanede tedaviye alınan M.M (40)'nin , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. M.M'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. M.M'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA