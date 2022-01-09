Husumetlileri tarafından kendi kazdıkları mezara diri diri gömüldüler! Şans eseri kurtulan iki genç yaşadığı dehşet anlarını bir bir anlattı!
Husumetlileri tarafından kendi kazdıkları mezara diri diri gömüldüler! Şans eseri kurtulan iki genç yaşadığı dehşet anlarını bir bir anlattı!
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde husumetli olduğu ev sahibi tarafından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtuldukları dehşet anlarına ilişkin yaşadıklarını bir bir anlattı.