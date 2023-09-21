Husumetlilerinden canını telefoncuya sığınarak kurtardı!

Adana'da yolda yürüyen bir kişi, hasımları ile yolda karşılaştı. Kendisine silah doğrutulduğunu anlayan şahıs çevrede bulunun en yakın cep telefonu dükkanı sığındı. Hasımlarının cep telefonu dükkanına kaçtığını gören şüpheliler ise iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

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Husumetlilerinden canını telefoncuya sığınarak kurtardı!

Adana'da daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler yolda birbiriyle karşılaştı. Kendisine ateş edileceğini fark eden şahıs, çevredeki en yakın dükkana sığındı. Durumu fark eden şüpheliler ise dükkanı ateş yağmuruna tuttu.

İHA'nın haberine göre dehşet verici olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'nde meydana geldi.

Canını telefoncuya sığınarak kurtardı

Yolda husumetlilerini gören bir kişi cep telefonu tamircisi dükkanına sığındı. Şüpheliler ise iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırı anında iş yerinin dükkanından kurşunların girmesi üzerine bir müşteri hemen eğilirken diğer kişiler de dükkanın arkasına doğru kaçarak canlarını zor kurtardı.

Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

KAYNAK: İHA

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