Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Bülent B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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