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  3. Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Bülent B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA




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