Hutbede kılıç geleneği nedir? Hutbede kılıç ne anlama gelir?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Yaklaşık 350 bin kişinin belirlenen alanlarda namaz kılarken cuma hutbesi okunurken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın elinde kılıç verken hutbeyi okuması dikkat çekti. Konuya ilişkin konuşan Erbaş,"Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir." dedi. Bu kapsamda da geleneğin adının hutbede kılıç geleneği olduğu öğrenildi. Peki Hutbede kılıç geleneği nedir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

HUTBEDE KILIÇ GELENEĞİ NEDİR?

Hutbede kılıç geleneği Osmanlı döneminden kalma bir gelenektir. Söz konusu gelenek padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç geleneği zaman zaman camilerde yapılmıştır.Sağ ele alınan kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde sol ele alınan kılıç dosta güven verme amacını taşıyor.

HUTBEDE KILIÇ NE ANLAMA GELİR?

Sağ ele alınan kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde sol ele alınan kılıç dosta güven verme amacını taşıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Cenabı Hak milletimize ve İslam alemine hayırlı eylesin, cemaatini bol eylesin, içerisinde imamlarımızın müezzinlerimizin güzel hizmetler yapmasını, insanlığı doğru dini bilgi ile doyurma noktasında, güzel tilavetlerle gönüllerini coşturma noktasında en güzel hizmetleri nasip eylesin. Ayasofya fethin sembolüdür. Fethin sembolü olan camimizde İnşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar ve dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cami dersi yapar geçmişteki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız İnşallah. Camiler aynı zamana bir mekteptir. Peygamber efendimizin camilerde nasıl sahabeyi yetiştirmesi mümkün olduysa, biz de gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"FETHİN SEMBOLÜ OLAN CAMİLERDE GELENEKTİR"

Erbaş cuma hutbesini elinde kılıçla okumasına ilişkin olarak da,"Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl hiç kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah. Bu da bize nasip oldu. Allah'a çok şükür. Layık olmayı Rabbim nasip eylesin." diye konuştu.