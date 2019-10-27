Hüyük’te mahalle muhtarları başkanını seçti

Konya'nın Hüyük ilçesinde, mahalle muhtarları kurdukları Hüyük Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile tek çatı altında bir araya gelirken, gerçekleştirilen ilk genel kurulda ise başkanlığa Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman İlkay Ceylan'ı getirdi.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda tüm mahalle muhtarlarının ortak görüşü doğrultusunda tek aday olarak gösterilen Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ceylan, yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle 4 yıllık süreyle Hüyük Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığına seçildi. Seçimde, yönetim kurulu üyeleri de belli oldu.

Dernek Başkanlığına seçilen Ceylan yaptığı konuşmada, "Hüyükümüzün birlik ve beraberliğini tesis etmek, öncelikle memleketimiz, ilimiz ve İlçemizin birliğine, dirliğine ve geleceğine bir nebze olsun katkıda bulunmak için, bizden önce bu topraklarda halkın seçimi ile muhtarlık vazifesinde bulunmuş ve aktif olarak muhtarlık yapan arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm yolları bulmak için dertlerine hemhal olmak için bu görevdeyiz" dedi.

Muhtarlar olarak kendilerini bu göreve getiren vatandaşlara hizmet götürme noktasında yerel yönetimler ile uyum içerisinde bir çalışma sergilemenin bilinci içerisinde hareket edeceklerini vurgulayan Ceylan, "Tüm muhtar arkadaşlarımızla birlikte "Belediye başkanımıza yük olmaya değil, yük almaya talibiz" dedik. Buradan sizlerin oyları ile seçilmiş Muhtarlar Derneği Başkanı olarak arkadaşlarım adına seçimlerden sonra bizlerle yakından ilgilenen her ay istişareler yaparak tüm muhtar arkadaşlarımızın da görüş ve talepleri doğrultusunda mahallelerimize hizmet etme gayretini gösteren Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'e, Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş'e, Muhtarlık İşleri Müdürümüz Ali Yilmaz'a muhtarlarımıza göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Derneğimizin kurulması aşamasında desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Dilara Şenoğlu Hanımefendiye de şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, derneğin yönetim kuruluna ise şu isimler seçildi; Doğan Poyraz, Mustafa Erdoğan , Ahmet Tekin, Hacı Ali Kovancı, Ayhan Küçükyılmaz.

Kaynak: İHA