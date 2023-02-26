Huzaf Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huzaf Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huzaf Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huzaf Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huzaf Ali 12 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huzaf Ali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEXSPORT INT'L MANG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Huzaf Ali'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Huzaf Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huzaf Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huzaf Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huzaf Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bofoakwa Tano

1 Temmuz 2020 yılında Dreams FC

Huzaf Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huzaf Ali şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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