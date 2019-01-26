Huzurevi için yer sorunu çözülüyor

Erdek'e yapılacak 100 yataklı huzurevinin yapılacak olan arsa için vakıf ile ilgili kurum arasında yer sorunu çözülüyor.

Erdekli hayırsever işadamı Burhanettin Soydan'ın, babası ve annesinin anısına kurarak yönetim kurulu başkanlığını yaptığı "Mehmet ve Zatiye Soydan Sosyal Yardım Vakfı" tarafından Erdek'e kazandırılacak olan huzurevi konusunda yaşanan yer sorunu çözülüyor.

Erdek'te bulunan Mehmet ve Zatiye Soydan Sosyal Yardım Vakfı Genel Sekreteri ve Erdek 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Başhekimi Burhan Burtan, şu bilgiyi verdi:

"100 yataklı bu huzurevini, Erdek-Ocaklar arasında yer alan 22 dönümlük bir alana yapmak istiyoruz. "Kavaklık" veya "Kabak Tarla" olarak bilinen araziyi, Burhanettin Soydan, vakfımıza bağışladı. Bu yere yetkililer daha önce görüp huzurevi için onay vermişlerdi. Ancak daha sonra anlamadığımız bir şekilde olumsuz bir tavır içine girildi. Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü yer için olumsuz karar verdi. Bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşündüğümüz bu karara itiraz ettik. Balıkesir Yüksek Kurul üyeleri, bu itirazımızı oy birliğiyle kabul ettiler. Daha sonra Kültür Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Elimizdeki bilgi ve belgeleri onlara sunduk. Şimdi ilgili kurulun son kararını bekliyoruz. İnanıyorum ki oradan olumlu bir karar çıkacak" şeklinde konuştu.

Huzurevinin tüm harcamalarının iş adamı Burhanettin Soydan tarafından karşılanacağını belirten Dr. Burhan Burtan, şözlerinin devamında, "Bu aşamaları geçtikten sonra öncelikle 100 yataklı huzurevi yapımını başlatacağız. Daha sonraki dönemlerde bu binamıza kreş ve anaokulu bölümlerini de eklemeyi planlıyoruz. Uzun vadede binamızda yatalak hastalara da bakım yapılmasını planlıyoruz. Binamızın, 12 ayda tamamlanacağını düşünüyoruz. Ancak tamamıyla faaliyete geçmesinin en az 2 yılı bulacağını tahmin ediyoruz. Vakfımızın, huzurevi işinden kar amacı yok. Ama vakfın varlığını sürdürebilmesi için tabii ki huzurevinde kalacaklardan belirli bir ücret alınacak. Ancak bu para, diğer huzurevlerine göre çok daha uygun olacak" dedi.

Kaynak: İHA