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Huzurevi sakinleri, balkonlarda oynadı 

KARABÜK'te, koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, düzenlenen konserle eğlendi.

Huzurevi sakinleri, balkonlarda oynadı 

KARABÜK'te, koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, düzenlenen konserle eğlendi. Huzurevinin bahçesinde şarkılar söylenirken, balkonlara çıkan yaşlılar müzik eşliğinde oynadı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Karabük Huzurevi sakinleri, kendileri için düzenlenen konserle coştu. Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, yerel sanatçı Hasan Alp ile piyanist Olcay Ulusoy, türküler ve oyun havaları seslendirdi. Balkonlara ve huzurevinin önüne çıkan yaşlılar, sosyal mesafa kuralına uyarak, müzik eşliğinde oynadı. Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de mikrofonu eline alıp, türkü seslendirdirdi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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