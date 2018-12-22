Huzurevi sakinlerine ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında huzurevi sakinleri ziyaret edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor.

Huzurevi ziyaretine Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve dernek üyeleri katıldı.

Programda Muratlı ilçesi Mithatpaşa Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ritim grubu müzik dinletisi sunarken, halk oyunları gösterisinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA