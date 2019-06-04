Huzurevinde bayram coşkusu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Huzurevi'nde bayram coşkusu yaşandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Bilgin, ilk olarak huzurevindeki odalarında yatağa bağımlı olarak tedavi gören yaşlıları ziyaret edip hediyelerini takdim etti.

Daha sonra huzurevi bahçesindeki yaşlılarla bir araya gelen Bilgin, yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi dileğinde bulundu.

Bayramların önemli günler olduğunu belirten Bilgin, "Sizler iyi ki varsınız. Bu özel günde sizlerle biraraya gelmekten mutluluk duyuyorum. Yaşlılara sadece bu özel günlerde değil her zaman gereken saygı ve sevgiyi göstermeliyiz." dedi.

Bayramların, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duygularının en üst seviyede hissedildiği müstesna günler olduğunu ifade eden Vali Bilgin, "Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmek, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Vali Bilgin, konuşmasının ardından sevgi evlerinde kalan çocuklarında bayramlarını tebrik ederek, hediyeler verdi.

Kaynak: AA