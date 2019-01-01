Huzurlu ve güvenli yılbaşı için görev başındaydılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmirlilerin yeni yıla güvenli ve huzurlu girebilmesi için bütün gece çalışmalarda bulundu.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl kutlamalarının olaysız bir şekilde geçmesi için kentin çeşitli noktalarında uygulamalar yaptı. Kalabalık olan kutlama noktalarında güvenlik güçleri adeta kuş uçurtmadı. Polis helikopteri ile kent havadan takip edilirken, deniz polisi de sahil kesiminde görev yaptı. Motorize ekipler ve atlı polisler ise Kordon'da sık sık devriye görevinde bulundu.

İnsanların yeni yıla olaysız bir şekilde girmesi için çeşitli şubelerden yaklaşık 7 bin polis görev başındaydı. Eğlence merkezlerinin giriş ve çıkışlarında trafik ekipleri alkollü olarak araç kullanılmasının önüne geçmek için uygulama yaptı. Asayiş ekipleri ise kalabalık noktalarda herhangi bir olumsuz durum olmaması için yoğun çaba gösterdi.

Sivil polisler ise yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde olası taciz, gasp ve kapkaç olaylarına anında müdahale edebilmek için halkın arasında bulundu. Çeşitli şubelerden 7 bin polis, yeni yılı görevi başında karşıladı.

Kaynak: İHA