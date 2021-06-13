Huzuru tescillendi! İzmir dünyanın ilk sakin şehir metropolü oldu

Ülkemizin cennet köşelerinden olan İzmir'in güzelliği tescillendi. İzmir'i “Cittaslow Metropol” (sakin şehir) unvanına kavuşturma hedefi başarıya ulaştı. İzmir dünyanın ilk Cittaslow Metropolü oldu. İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu’nda dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edildi.

İLK CİTTASLOW METROPOL PİLOT KENTİ

Cittaslow 2021 Genel Kurulu 30 ülkeden 276 kentin belediye başkanının katılımıyla çevrim içi yapıldı. İzmir dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mutluluğunu dile getirerek “Cittaslow Metropol sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmeyi değil topluma da dokunmayı içeren uzun bir yolculuk” dedi.

Uzun zamandır sakin şehir projesi üzerinde çalışmalar yürütülerek, bunun zaman içerisinde dünya geneline yayılması hedeflendi. İzmir bir yılı aşkın bir süredir sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat önderleri ile İzmir'de başlayacak ve bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim modeli oluşturmak için Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışıyor.

"YAVAŞ YAŞAM FELSEFESİ"

Üzerinde çalışılan proje insan odaklı olmasıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında dünyadaki kent ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek “yavaş yaşam” felsefesiyle bir araya getirildi. Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini hedefliyor.

Cittaslow Metropol modelinin “Toplum”, “Kentsel direnç”, “Herkes için Gıda”, “İyi Yönetişim”, “Hareketlilik” ve “Cittaslow Mahalleleri” olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de bir yıl süresince projeler geliştirilecek ve uygulanacak.