Hyeon Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Bin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyeon Bin Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyeon Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Bin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Bin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Bin Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Bin Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Bin Park 19 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박현빈 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Bin Park Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hyeon Bin Park, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hyeon Bin Park'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hyeon Bin Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Bin Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Hyeon Bin Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeon Bin Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

Hyeon Bin Park kimdir

Hyeon Bin Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Bin Park şuan Incheon United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwangnam Falcons (광남펠콘스, 2012-2013),
Hanam Chunhyun Elementary School (하남춘현초등학교, 2014),
Goal Club U12 (골클럽 U12, 2015),
Goal Club U15 (골클럽 U15, 2016-2018),
Incheon United U18 (인천대건고등학교, 2019-2021)

Hyeon Bin Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U20 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 24 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hyeon Bin Park nereli

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