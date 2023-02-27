Hyeon Byung Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Byung Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Byung Jeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hyeon Byung Jeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hyeon Byung Jeon 7 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 전현병 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hyeon Byung Jeon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeon Byung Jeon'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hyeon Byung Jeon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/j_04hb/
Hyeon Byung Jeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hyeon Byung Jeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Pohang St. U18
1 Ocak 2019 yılında Yonsei Univ.
1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC
Hyeon Byung Jeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hyeon Byung Jeon şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul Sinmook Elementary School (서울신묵초등학교, 2011-2012),
Joongdong Middle School (중동중학교, 2013-2015),
Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2016-2018),
Yonsei University (연세대학교, 2019-)
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