Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyeon Cheol Jeong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Cheol Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Cheol Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Cheol Jeong 26 Nisan 1993 tarihinde Seongnam, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정현철 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Cheol Jeong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hyeon Cheol Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hyeon Cheol Jeong'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyeon Cheol Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cheol0426/

Hyeon Cheol Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Cheol Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hyeon Cheol Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeon Cheol Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dongguk Uni

1 Ocak 2015 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2018 yılında FC Seoul

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında FC Seoul

Hyeon Cheol Jeong kimdir

Hyeon Cheol Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Cheol Jeong şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pogok Elementary School (포곡초등학교, 2003-2004),
Baegam Middle School (백암중학교, 2006-2008),
Yongin Football Center U18 (신갈고등학교, 2009-2011),
Dongguk University (동국대학교, 2012-2014)

Hyeon Cheol Jeong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hyeon Cheol Jeong nereli

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