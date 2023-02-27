Hyeon Deok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Deok Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Deok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyeon Deok Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyeon Deok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Deok Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Deok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Deok Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Deok Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Deok Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Deok Kim 5 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김현덕 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Deok Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JY Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeon Deok Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyeon Deok Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Deok Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında School Team SK

1 Ocak 2020 yılında Boin HighSchool

2 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Hyeon Deok Kim kimdir

Hyeon Deok Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Deok Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Winning FC U12 (2014),
Daedong Elementary School (2015-2016),
Jeonbuk Hyundai Motors U15 (2017),
Gusan Middle School (2018-2019),
Boin High School (2020-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hyeon Deok Kim nereli

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