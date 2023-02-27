Hyeon Deok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Deok Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hyeon Deok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyeon Deok Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.