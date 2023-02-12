Hyeon Gyu Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Gyu Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Gyu Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Gyu Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Gyu Oh 12 Nisan 2001 tarihinde Namyangju, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Güney Kore uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 오현규 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Gyu Oh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Hyeon Gyu Oh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeon Gyu Oh'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2028 tarihinde bitmektedir.

Hyeon Gyu Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oh.hyeongyu/

Hyeon Gyu Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hyeon Gyu Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyeon Gyu Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeon Gyu Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında S. Bluewi. Alt.

1 Ocak 2017 yılında S.Bluewings U18

30 Ocak 2019 yılında Suwon Bluewings

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Suwon Bluewings

25 Ocak 2023 yılında Celtic

Hyeon Gyu Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Gyu Oh şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hyeon Gyu Oh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maseog Elementary School (마석초등학교, 2009-2013),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2014-2016),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2017-2019)

Güney Kore takımında 18 numaralı formasıyla 11 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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