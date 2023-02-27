Hyeon Je Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Je Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Je Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hyeon Je Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hyeon Je Kang 31 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강현제 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hyeon Je Kang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeon Je Kang'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hyeon Je Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hyeon Je Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Busan Info. HS
1 Ocak 2021 yılında Sangji Uni
1 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers
Hyeon Je Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hyeon Je Kang şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Hwajin Elementary School (화진초등학교, 2012-2014),
Namchang Middle School (남창중학교, 2015-2017),
Busan Information High School (부산정보고등학교, 2018-2020),
Sangji University (상지대학교, 2021-2022)
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