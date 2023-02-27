Hyeon Seok Doo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Seok Doo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Seok Doo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Seok Doo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Seok Doo 21 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 두현석 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Seok Doo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 5 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hyeon Seok Doo'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyeon Seok Doo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/doo____13/

Hyeon Seok Doo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Seok Doo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyeon Seok Doo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeon Seok Doo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Yonsei Univ.

5 Ocak 2018 yılında Gwangju FC

Hyeon Seok Doo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Seok Doo şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hyeon Seok Doo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daegu Shinam Elementary School (2004-2007),Cheonggu Middle School (2008),Daegu Buk Middle School (2009-2010),Andong High School (2011-2013),Yonsei University (2014-2017)

Güney Kore U23 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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