Hyeon Sik Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Sik Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Sik Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Sik Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Sik Lee 21 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이현식 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Sik Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The All Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hyeon Sik Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyeon Sik Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Sik Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyeon Sik Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeon Sik Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Yong In Uni

5 Ocak 2018 yılında Gangwon FC

12 Ocak 2021 yılında Daejeon Hana C.

Hyeon Sik Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Sik Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yeosu Mipyeong Elementary School (여수미평초등학교, 2006-2008),Yeosu Gubong Middle School (여수구봉중학교, 2009-2011),Cheongun High School (청운고등학교, 2012-2014),Yong In University (용인대학교, 2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.