Hyeon Woo Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Woo Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Woo Jo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyeon Woo Jo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyeon Woo Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Woo Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Woo Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Woo Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Woo Jo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Woo Jo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Woo Jo 25 Eylül 1991 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조현우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Woo Jo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Hyeon Woo Jo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hyeon Woo Jo'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyeon Woo Jo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hyeonwoo2rin/

Hyeon Woo Jo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Woo Jo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.65 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hyeon Woo Jo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeon Woo Jo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Chung-Ang U. MS

1 Ocak 2007 yılında Chung-Ang U. HS

1 Ocak 2010 yılında Sun Moon Uni.

1 Ocak 2013 yılında Daegu FC

20 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

Hyeon Woo Jo kimdir

Hyeon Woo Jo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Woo Jo şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Sinjeong Elementary School (서울신정초등학교, 2003),
Chung-Ang University Middle School (중앙대학교 사범대학 부속중학교, 2004-2006),
Chung-Ang University High School (중앙대학교 사범대학 부속고등학교, 2007-2009),
Sun Moon University (선문대학교, 2010-2012)

Hyeon Woo Jo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Hyeon Woo Jo nereli

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