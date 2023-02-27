Hyeon Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyeon Yong Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyeon Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyeon Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Yong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Yong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Yong Lee 29 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur.  Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이현용 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Yong Lee Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siheung City futbol takımında oynamaktadır. Siheung City takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeon Yong Lee'nin Siheung City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hyeon Yong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Yong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gwang Mun HS

1 Ocak 2022 yılında Hongik Uni

20 Ocak 2023 yılında Suwon FC

21 Şubat 2023 yılında Siheung City

31 Aralık 2023 yılında Suwon FC

Hyeon Yong Lee kimdir

Hyeon Yong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Yong Lee şuan Siheung City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyenam Elementary School (계남초등학교, 2013-2014),
Gwangmyeong Gwangdeok Elementary School (광명광덕초등학교, 2015),
Gwangmyeong Middle School (광명중학교, 2016-2018),
Gwang Mun High School (광문고등학교, 2019-2021),
Hongik University (홍익대학교, 2022)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hyeon Yong Lee nereli

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