Hyeon Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Yong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hyeon Yong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hyeon Yong Lee 29 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이현용 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hyeon Yong Lee Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Siheung City futbol takımında oynamaktadır. Siheung City takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeon Yong Lee'nin Siheung City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Hyeon Yong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hyeon Yong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Gwang Mun HS
1 Ocak 2022 yılında Hongik Uni
20 Ocak 2023 yılında Suwon FC
21 Şubat 2023 yılında Siheung City
31 Aralık 2023 yılında Suwon FC
Hyeon Yong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hyeon Yong Lee şuan Siheung City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Gyenam Elementary School (계남초등학교, 2013-2014),
Gwangmyeong Gwangdeok Elementary School (광명광덕초등학교, 2015),
Gwangmyeong Middle School (광명중학교, 2016-2018),
Gwang Mun High School (광문고등학교, 2019-2021),
Hongik University (홍익대학교, 2022)
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