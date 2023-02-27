Hyeong Keun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeong Keun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeong Keun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeong Keun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeong Keun Kim 6 Ocak 1994 tarihinde Hadong, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김형근 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeong Keun Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeong Keun Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyeong Keun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeong Keun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyeong Keun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeong Keun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Gyeongnam U18

1 Ocak 2012 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2016 yılında Busan IPark

22 Ocak 2020 yılında Seoul E-Land

5 Ocak 2023 yılında Jeju United

Hyeong Keun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeong Keun Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hyeong Keun Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chunnam Dragons U12 (광양제철남초, -2005),Chunnam Dragons U15 (광양제철중, 2006-2008),Gyeongnam FC U18 (진주고, 2009-2011),Yeungnam University (영남대, 2012-2015)

Güney Kore U22 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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