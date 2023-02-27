Hyeong Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeong Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeong Woo Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hyeong Woo Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hyeong Woo Park 13 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박형우 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hyeong Woo Park Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeong Woo Park'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hyeong Woo Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hyeong Woo Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Incheon Alt.
1 Ocak 2020 yılında Suwon FC U18
1 Ocak 2021 yılında Cheonan Jeil HS
1 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers
Hyeong Woo Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hyeong Woo Park şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Muwon Elementary School (무원초등학교, 2014-2016),
Tongjin Middle School (통진중학교, 2017-2018),
Incheon United U15 (광성중학교, 2019),
Suwon FC U18 (수원FC U18, 2020),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2021-2022)
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