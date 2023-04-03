Hynek Hruska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hynek Hruska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hynek Hruska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hynek Hruska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hynek Hruska 28 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Hynek Hruška şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hynek Hruska Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hynek Hruska'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hynek Hruska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hynek Hruska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Hynek Hruska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hynek Hruska şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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AC Sparta Praha (2018 - )
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