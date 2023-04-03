Hynek Hruska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hynek Hruska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hynek Hruska kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hynek Hruska ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.