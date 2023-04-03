Hyoga Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyoga Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hyoga Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyoga Tanaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.