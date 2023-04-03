Hyoga Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyoga Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyoga Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hyoga Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hyoga Tanaka 16 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 彪雅 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hyoga Tanaka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hyoga Tanaka'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hyoga Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hyoga Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hyoga Tanaka şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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