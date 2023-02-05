Hyoran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyoran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyoran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyoran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyoran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyoran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hyoran

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyoran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyoran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyoran 25 Mayıs 1993 tarihinde Chapecó şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hyoran Kaue Dalmoro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyoran Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FJB Sports yapmaktadır. Hyoran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hyoran'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hyoran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hyoran_28/

Hyoranboyu ve yaşı kaç

Hyoran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hyoran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hyoran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyoran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Coritiba FC U20

1 Ocak 2008 yılında Corinthians U20

1 Temmuz 2011 yılında Flamengo-SP

1 Aralık 2011 yılında Corinthians U20

1 Temmuz 2012 yılında Chapecoense U20

1 Ocak 2014 yılında Chapecoense

19 Aralık 2016 yılında Palmeiras

14 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

22 Şubat 2021 yılında Palmeiras

23 Şubat 2021 yılında Atlético-MG

20 Ocak 2022 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

Hyoran kimdir

Hyoran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyoran şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Hyoran nereli

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