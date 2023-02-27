Hysen Tahiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hysen Tahiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hysen Tahiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hysen Tahiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hysen Tahiri 28 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hysen Tahiri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Hysen Tahiri'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hysen Tahiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hysen Tahiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hysen Tahiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hysen Tahiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hysen Tahiri şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.