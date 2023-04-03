Hyuma İshii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyuma İshii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyuma İshii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hyuma İshii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hyuma İshii 23 Haziran 2001 tarihinde Shizuoka, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石井 飛雄馬 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hyuma İshii Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hyuma İshii, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Hyuma İshii'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hyuma İshii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hyuma İshii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında Kansai Univ.
Hyuma İshii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hyuma İshii şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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