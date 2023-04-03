Hyuma İshii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyuma İshii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hyuma İshii kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyuma İshii ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.