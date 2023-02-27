Hyun Beom Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Beom Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Beom Ahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Beom Ahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Beom Ahn 21 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안현범 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Beom Ahn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Hyun Beom Ahn'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Beom Ahn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yolohyunbeom/

Hyun Beom Ahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Beom Ahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyun Beom Ahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Beom Ahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dongguk Uni

1 Ocak 2015 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2016 yılında Jeju United

1 Ocak 2018 yılında Asan Mugunghwa

12 Ağustos 2019 yılında Jeju United

Hyun Beom Ahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Beom Ahn şuan Jeju United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Galhyun Elementary School (2006),Soongsil Middle School (2007-2009),Incheon Bupyeong High School (2010-2012),Dongguk University (2013-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.