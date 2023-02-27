Hyun Bin Seol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Bin Seol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyun Bin Seol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyun Bin Seol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyun Bin Seol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Bin Seol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyun Bin Seol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Bin Seol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Bin Seol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Bin Seol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Bin Seol 7 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 설현빈 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Bin Seol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hyun Bin Seol'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Bin Seol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Bin Seol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hyun Bin Seol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Bin Seol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Youngmun HS

1 Ocak 2020 yılında Ulsan Univ.

12 Ocak 2022 yılında Ulsan Hyundai

Hyun Bin Seol kimdir

Hyun Bin Seol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Bin Seol şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeonju Jochon Elementary School (전주조촌초등학교, 2010-2013),
Wanju Middle School (완주중학교, 2014-2016),
Yeongmun High School (영문고등학교, 2017-2019),
University of Ulsan (울산대학교, 2020-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hyun Bin Seol nereli

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