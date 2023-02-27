Hyun Jun Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Jun Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Jun Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Jun Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Jun Yang 25 Mayıs 2002 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 양현준 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Jun Yang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Hyun Jun Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hyun Jun Yang'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hyun Jun Yang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guswns_dudtj/

Hyun Jun Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Jun Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyun Jun Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Jun Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Geoje City U15

1 Ocak 2018 yılında Busan Info. HS

7 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Hyun Jun Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Jun Yang şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hyun Jun Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sangri Elementary School (상리초등학교, 2013-2014),Geoje City Public Sports Club U15 (거제시공공스포츠클럽 U15, 2015-2017),Busan Information High School (부산정보고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U23 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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