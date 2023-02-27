Hyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyun Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Kim 3 Mayıs 1993 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김현 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hyun Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hyun Kim'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Hyun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gwacheon M. MS

1 Ocak 2009 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2012 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Şubat 2013 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2013 yılında Jeonbuk Hyundai

7 Ocak 2014 yılında Jeju United

1 Temmuz 2016 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2016 yılında Jeju United

1 Ocak 2017 yılında Asan Mugunghwa

11 Ekim 2018 yılında Jeju United

1 Temmuz 2019 yılında Tochigi SC

31 Aralık 2019 yılında Jeju United

1 Ocak 2020 yılında Hwaseong FC

22 Temmuz 2020 yılında Busan IPark

8 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

7 Ocak 2022 yılında Suwon FC

Hyun Kim kimdir

Hyun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Kim şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seryu Elementary School (2004-2005),
Joongdong Middle School (2006-2007),
Gwacheon Munwon Middle School (2008),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (2009-2011)

Hyun Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hyun Kim nereli

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