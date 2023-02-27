Hyun Kyu Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Kyu Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Kyu Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Kyu Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Kyu Kim 12 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김현규 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Kyu Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hyun Kyu Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Kyu Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kim_h_ggg/

Hyun Kyu Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Kyu Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hyun Kyu Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Kyu Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Busan I Alt.

1 Ocak 2017 yılında Gyeongnam U18

1 Ocak 2018 yılında BuGyeong HS (B)

1 Ocak 2020 yılında Cheongju Univ.

7 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Hyun Kyu Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Kyu Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Haedong Elementary School (해동초등학교, 2010-2011),Pohang Steelers U12 (포항제철동초등학교, 2012-2013),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 01.2014-07.2014),Busan IPark U15 (신라중학교, 07.2014-2015 / 낙동중학교, 2016),Gyeongnam FC U18 (진주고등학교, 2017),Bugyeong High School (부경고등학교, 2018-2019),Cheongju University (청주대학교, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.