Hyun Seo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Seo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Seo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Seo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Seo Kim 25 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김현서 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Seo Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyun Seo Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Seo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Seo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Ocak 2018 yılında Cheonan MS

1 Ocak 2020 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2021 yılında Jinwee U18

1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Hyun Seo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Seo Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2017),Cheonan Middle School (천안중학교, 2018-2019),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2020),Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.