Hyun Soo Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Soo Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Soo Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Soo Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Soo Hwang 22 Temmuz 1995 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황현수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Soo Hwang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Hyun Soo Hwang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Hyun Soo Hwang'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Soo Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/soo__2/

Hyun Soo Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Soo Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyun Soo Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Soo Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Seoul

Hyun Soo Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Soo Hwang şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hyun Soo Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daegu Hwawon Elementary School (대구화원초등학교, 2006-2007),Dongnae Middle School (동래중학교, 2008-2010),FC Seoul U18 (동북고등학교, 2011-2012 / 오산고등학교, 2013)

Güney Kore U23 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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