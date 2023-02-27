Hyun Tae Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Tae Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Tae Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hyun Tae Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hyun Tae Jin 30 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 진현태 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hyun Tae Jin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IPA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyun Tae Jin'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Hyun Tae Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hyun Tae Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında S. Bluewi. Alt.
1 Ocak 2017 yılında S.Bluewings U18
1 Ocak 2020 yılında Calvin Univ.
1 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings
Hyun Tae Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hyun Tae Jin şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Guri Buyang Elementary School (구리부양초등학교, 2008-2013),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2014-2016),
Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2017-2019),
Calvin University (South Korea) (칼빈대학교, 2020-)
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