Hyun Tae Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Tae Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Tae Jo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Tae Jo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Tae Jo 27 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조현태 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Tae Jo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hyun Tae Jo'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hyun Tae Jo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Tae Jo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyun Tae Jo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Tae Jo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Gangwon FC U18

14 Temmuz 2022 yılında Gangwon FC

Hyun Tae Jo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Tae Jo şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yangsan Elementary School (양산초등학교, 2015-2016),Musan Middle School (무산중학교, 2017-2019),Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.