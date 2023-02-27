Hyun Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Woo Kim 7 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김현우 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Woo Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyun Woo Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Woo Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/hwo._.o

Hyun Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hyun Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ulsan H. U18

5 Ocak 2018 yılında Ulsan Hyundai

30 Ocak 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

18 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

31 Ocak 2020 yılında Din. Zagreb II

29 Eylül 2020 yılında NK Istra

11 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb II

12 Şubat 2021 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

10 Ocak 2022 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Zagreb

5 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Hyun Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Woo Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hyun Woo Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yonsan Elementary School (2007-2011),Ulsan Hyundai U15 (2012-2014),Ulsan Hyundai U18 (2015-2017)

Güney Kore U20 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.