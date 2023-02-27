Hyung Jin Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Jin Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hyung Jin Lim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyung Jin Lim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.