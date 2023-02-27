Hyung Jin Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Jin Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyung Jin Lim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyung Jin Lim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyung Jin Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Jin Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyung Jin Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Jin Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyung Jin Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyung Jin Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyung Jin Lim 23 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임형진 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyung Jin Lim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyung Jin Lim'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyung Jin Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyung Jin Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Wonju THS

1 Ocak 2018 yılında C. Daesung HS

1 Ocak 2020 yılında Dongguk Uni

1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Hyung Jin Lim kimdir

Hyung Jin Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyung Jin Lim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cheongnam Elementary School (청남초등학교, 2011-2013),
Daegu FC U15 (율원중학교, 2014-2016),
Wonju Technical High School (원주공업고등학교, 2017),
Cheongju Daesung High School (청주대성고등학교, 2018-2019),
Dongguk University (동국대학교, 2020-2022)

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Hyung Jin Lim nereli

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