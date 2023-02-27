Hyung Min Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Min Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyung Min Shin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyung Min Shin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyung Min Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Min Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyung Min Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Min Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyung Min Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyung Min Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyung Min Shin 18 Temmuz 1986 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신형민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyung Min Shin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K.Floris Sports Agency yapmaktadır. Hyung Min Shin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hyung Min Shin'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyung Min Shin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shin.hyungmin/

Hyung Min Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyung Min Shin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hyung Min Shin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyung Min Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2008 yılında Pohang Steelers

1 Temmuz 2012 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2014 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2015 yılında Ansan Police

1 Eylül 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

17 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

25 Haziran 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

8 Ocak 2021 yılında Ulsan Hyundai

Hyung Min Shin kimdir

Hyung Min Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyung Min Shin şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sudo Electric Technical High School (수도전기공업고등학교, 2002-2004),
Hongik University (홍익대학교, 2005-2007)

Hyung Min Shin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 6 numaralı formasıyla 18 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hyung Min Shin nereli

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