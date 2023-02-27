Hyung Mo Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyung Mo Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyung Mo Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyung Mo Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyung Mo Yang 16 Temmuz 1991 tarihinde Pyeongtaek, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 양형모 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyung Mo Yang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Hyung Mo Yang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Hyung Mo Yang'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hyung Mo Yang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hm_____/

Hyung Mo Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyung Mo Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyung Mo Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyung Mo Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Shinhan HS

1 Ocak 2010 yılında ChungBuk Uni

1 Ocak 2014 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2015 yılında Yongin City

31 Aralık 2015 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2018 yılında Asan Mugunghwa

12 Ağustos 2019 yılında Suwon Bluewings

Hyung Mo Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyung Mo Yang şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daejeon Seobu Elementary School (대전서부초등학교, 2003),Jungni Middle School (중리중학교, 2004-2006),Shinhan High School (신한고등학교, 2007-2009),ChungBuk National University (충북대학교, 2010-2013)

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