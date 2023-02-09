Hyuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyuri 26 Eylül 1991 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hyuri Henrique de Oliveira Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyuri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Hyuri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyuri'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyuri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hyuri_henri/

Hyuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hyuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hyuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2013 yılında Botafogo

31 Aralık 2013 yılında Audax-RJ

16 Ocak 2014 yılında GZ Renhe

4 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

28 Şubat 2017 yılında CQ Dangdai Lif.

31 Aralık 2017 yılında Atlético-MG

2 Mayıs 2018 yılında Ceará SC

1 Ağu 2018 yılında Atlético-MG

3 Ağu 2018 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG

13 Mart 2019 yılında Sport Recife

5 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

3 Mart 2020 yılında Atlético-GO

23 Kasım 2020 yılında CRB

7 Ağu 2021 yılında Hatta Club

29 Ocak 2022 yılında Selangor FC

11 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Hyuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyuri şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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