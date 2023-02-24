Hyusein Kelyovluev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyusein Kelyovluev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyusein Kelyovluev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyusein Kelyovluev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyusein Kelyovluev 11 Mayıs 2000 tarihinde Razgrad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Хюсеин Хюсеинов Кельовлуев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyusein Kelyovluev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hyusein Kelyovluev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hyusein Kelyovluev'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hyusein Kelyovluev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyusein Kelyovluev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyusein Kelyovluev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyusein Kelyovluev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

Hyusein Kelyovluev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyusein Kelyovluev şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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