Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatılacağı dizide Bülent İnal, başrol oynayacak. Çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nda gerçekleştirilen TRT’nin “Hz. Mevlâna” dizisinde iki yıl süren hazırlık aşamasının ardından çekimler başladı. Dizinin ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

HZ. MEVLANA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan “Hz. Mevlana” dizisi uzun bir hazırlık aşamasından sonra sete çıktı. Dizi çok yakında TRT’de izleyiciyle buluşacak. Hz. Mevlâna dizisinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı anlatılacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin henüz yayın günü ve saati belli değil. Kanaldan bilgi paylaşılır paylaşılmaz haberimiz güncellenecektir...

Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?