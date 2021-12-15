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Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yapımcılığını Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiğ, görüntü yönetmenliğini ise İtalyan Cesare Danese'nin yaptığı Hz. Mevlana dizisinin ne zaman hangi kanalda başlayacağı merak edilenler arasında. Peki Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatılacağı dizide Bülent İnal, başrol oynayacak. Çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nda gerçekleştirilen TRT’nin “Hz. Mevlâna” dizisinde iki yıl süren hazırlık aşamasının ardından çekimler başladı. Dizinin ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

HZ. MEVLANA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan “Hz. Mevlana” dizisi uzun bir hazırlık aşamasından sonra sete çıktı. Dizi çok yakında TRT’de izleyiciyle buluşacak. Hz. Mevlâna dizisinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı anlatılacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin henüz yayın günü ve saati belli değil. Kanaldan bilgi paylaşılır paylaşılmaz haberimiz güncellenecektir...

{TITLE_STRIP}Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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